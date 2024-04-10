Американцы доказали пользу интервального голодания

Эксперты из Среднезападного государственного университета в США доказали пользу интервального голодания. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что интервальное голодание (то есть, периоды голодания, сменяющиеся фазами приема пищи) не только способствует сбрасыванию веса, но также предотвращает возрастное снижение функции кишечника у мышей.

Поясняется, что периодическое или интервальное голодание – это система питания, предполагающая смену периодов голодания и приема пищи.

Указывается, что есть несколько вариантов интервального голодания: 16/8, 18/6, 20/4. Первое значение в схеме характеризует длительность голодания (16, 18 или 20 часов), а второе – продолжительность периода для приема пищи.

Во время опыта с участием лабораторных мышей исследователи установили, что интервальное голодание не только дает возможность избавиться от лишних килограммов, но и помогает улучшить здоровье кишечника.

Ученые выяснили, что у грызунов на чередующемся суточном голодании в тонком кишечнике произошли изменения, связанные с улучшением контроля уровня глюкозы в крови и уменьшением воспаления в организме.

Информируется, что подобное питание помогает улучшению функции кишечника у пожилых мышей: у грызунов на периодическом голодании повысилась результативность усвоения питательных веществ.

Сказано, что такие трансформации свидетельствуют о частичном омоложении пищеварительной системы.

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