Лукашенко хочет построить в Беларуси вторую АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в его стране может появиться вторая АЭС. Слова главы государства приводят местные СМИ.

Политик сказал: «Наверное, наше общество уже переболело постчернобыльским синдромом. Я очень переживал, принимая решение о строительстве АЭС».

Он добавил: «Мы поступили правильно. Это самый чистый вид энергии. Не только электричество. Я хотел, чтобы в Беларуси появилась новая школа. А это образование. Сегодня у нас есть свои специалисты. И я хотел научить белорусов это делать».

Александр Лукашенко отметил: «Пока думаем. Очень бы хотелось вторую станцию построить».

Ранее мы писали, что Лукашенко хочет создать собственное лазерное оружие.