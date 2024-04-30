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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Лукашенко хочет построить в Беларуси вторую АЭС

Лукашенко хочет построить в Беларуси вторую АЭС

Александр Панько
30.04.24 14:30
198
Лукашенко хочет построить в Беларуси вторую АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в его стране может появиться вторая АЭС. Слова главы государства приводят местные СМИ.

Политик сказал: «Наверное, наше общество уже переболело постчернобыльским синдромом. Я очень переживал, принимая решение о строительстве АЭС».

Он добавил: «Мы поступили правильно. Это самый чистый вид энергии. Не только электричество. Я хотел, чтобы в Беларуси появилась новая школа. А это образование. Сегодня у нас есть свои специалисты. И я хотел научить белорусов это делать».

Александр Лукашенко отметил: «Пока думаем. Очень бы хотелось вторую станцию построить».

Ранее мы писали, что Лукашенко хочет создать собственное лазерное оружие.

Тэги: Александр Лукашенко, мир, АЭС, Беларусь

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