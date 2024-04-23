Появилось видео, как в Малайзии столкнулись два военных вертолета

В Малайзии произошло громкое ЧП. Появилось его видео.

Как сообщают местные власти, два военных вертолета разбились во время репетиции парада празднования 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии, который должен состояться в мае.

Все, кто находились на борту машин, погибли.

Указывается, что все, кто был на борту боевых машин, погибли.

Известно, что в небе столкнулись средний многоцелевой вертолет AgustaWestland AW139 и его легкий аналог Eurocopter Fennec, на борту которых могли находится десять человек.

Информируется, что один из вертолетов упал у входа на стадион авиабазы Лумут, а другой – в бассейн спортивного комплекса авиабазы.

Ранее в США разбился боевой вертолет Apache.