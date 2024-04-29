Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 467 470 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 29 апреля.

Сообщается, что погибли уже 467 470 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 285 танков, 14 007 боевых бронированных машин, 11 985 артиллерийских систем, 1 051 РСЗО, 778 средств ПВО, 348 самолетов, 325 вертолетов, 9 528 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 124 крылатые ракеты, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 16 109 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 974 единицы специальной техники.

Ранее мы писали, что оружие и снаряды из США «пошли» в Украину.