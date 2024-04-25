Животные обладают сознанием, - биологи подписали соответствующую декларацию

Международная группа биологов и философов подписала Нью-Йоркскую декларацию, в которой заявляется, что животные обладают сознанием.

Документ предполагает наличие сознания у птиц, млекопитающих, рептилий, амфибий и рыб, а также у многих беспозвоночных, таких как насекомые, ракообразные и головоногие моллюски.

В основе Нью-Йоркской декларации лежат открытия последних лет, позволяющие считать животных разумными. Например, ученые обнаружили, что рыба губан-чистильщик способна проходить «зеркальный тест», то есть узнавать себя в зеркале. Раньше этот тест уже прошли шимпанзе и дельфины.

Другие эксперименты доказали, что рыбы проявляют любопытство, пчелы умеют играть в игры, каракатицы способны запоминать увиденное и учуянное обонянием, а раки реагируют на противотревожные препараты.

«Когда существует реальная возможность осознанного опыта у животного, безответственно игнорировать эту возможность при принятии решений, затрагивающих это животное», — сказано в декларации.