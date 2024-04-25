Животные обладают сознанием, - биологи подписали соответствующую декларацию

Еврокомиссия выделила Украине еще один транш на 1,5 млрд евро
Ермак рассказал подробности о новых комплексах Patriot для Украины
Британия передаст Украине высокоточные авиабомбы, — СМИ
США готовят оружие для Украины на $1 млрд, — СМИ
Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины будут уже в первом пакете, — СМИ
Сенат США проголосовал за помощь Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 461 940 солдат
Для украинцев за границей приостановили предоставление консульских услуг
Зеленский и Байден договорились о поставках ATACMS для Украины
Новая помощь Украине будет «очень скоро», — Госдеп