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Новости > Животные обладают сознанием, - биологи подписали соответствующую декларацию

Животные обладают сознанием, - биологи подписали соответствующую декларацию

Агата Кловская
24.04.24 21:08
145
Животные обладают сознанием, - биологи подписали соответствующую декларацию
Международная группа биологов и философов подписала Нью-Йоркскую декларацию, в которой заявляется, что животные обладают сознанием.
 
Документ предполагает наличие сознания у птиц, млекопитающих, рептилий, амфибий и рыб, а также у многих беспозвоночных, таких как насекомые, ракообразные и головоногие моллюски.
 
В основе Нью-Йоркской декларации лежат открытия последних лет, позволяющие считать животных разумными. Например, ученые обнаружили, что рыба губан-чистильщик способна проходить «зеркальный тест», то есть узнавать себя в зеркале. Раньше этот тест уже прошли шимпанзе и дельфины.
 
Другие эксперименты доказали, что рыбы проявляют любопытство, пчелы умеют играть в игры, каракатицы способны запоминать увиденное и учуянное обонянием, а раки реагируют на противотревожные препараты.
 
«Когда существует реальная возможность осознанного опыта у животного, безответственно игнорировать эту возможность при принятии решений, затрагивающих это животное», — сказано в декларации.

Тэги: животные, сознание, биология

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