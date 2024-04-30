В ТЦК объяснили, как украинским мужчинам за границей обновить данные

Украинские мужчины, которые находятся за границей, сейчас могут обновить свои данные в территориальный центрах комплектования (ТЦК) только на территории Украины. Об этом в интервью «Телеграфу» рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

По его словам, в июне для тех, кто находится за границей, предусмотрят возможность обновить военно-учетные данные при помощи электронного кабинета. Также это можно будет сделать в консульствах.

«Но по состоянию на данный момент этого нет, поэтому обновить свои военно-учетные данные можно только в ТЦК, то есть в Украине», — добавил Истомин.

Он напомнил, что у украинских мужчин, которые проживают за границей, есть обязательства перед своим государством, в том числе и защищать его от россиян.

Напомним, в Киеве выстроились очереди под зданиями ТЦК.