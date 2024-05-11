Властелин колец: Охота на Голлума (2026): Warner выпустит продолжение знаменитой саги

Россияне усиливают обстрелы Харьковщины. Из Волчанска эвакуируют людей
Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации
Украина создает секретные подземные оборонные предприятия
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 479 710 солдат
В Калужской области неизвестные дроны атаковали НПЗ, возник пожар
Россия отменила розыск Зеленского, — СМИ
Верховная Рада уволила министра Сольского
Рада повысила штрафы для уклонистов
ВРУ отправила в отставку вице-премьера Александра Кубракова
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 478 730 солдат