Властелин колец: Охота на Голлума (2026): Warner выпустит продолжение знаменитой саги

Warner Bros. выпустит новый фильм по «Властелину колец». Питер Джексон выступит продюсером новой истории.

Фильм с рабочим названием «Властелин колец: Охота на Голлума» будет посвящен Голлуму.

Работа над сценарием «Властелин колец: Охота на Голлума» уже началась.

Релиз «Властелин колец: Охота на Голлума» запланирован на 2026 год.