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Новости > Ермак рассказал подробности о новых комплексах Patriot для Украины

Ермак рассказал подробности о новых комплексах Patriot для Украины

Александр Панько
24.04.24 15:52
148
Ермак рассказал подробности о новых комплексах Patriot для Украины

Украина получит новые комплексы Patriot. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, комментируя информацию западных СМИ о том, что партнеры по ЕС и НАТО сейчас давят на Грецию и Испанию, чтобы они поделились системами Patriot с Украиной.

«Могу точно вам сказать, что новые Patriot будут. И, честно говоря, для нас второстепенно, откуда они к нам попадут. Главное, чтобы они были, и были как можно быстрее, потому что это защита наших городов, защита наших людей», — подчеркнул он.

По его словам, по этому поводу разговоры с партнерами происходят каждый день. При этом добавил, что партнеры говорят не только с этими двумя странами, но и со многими другими. Он отмечает, что больше всего на эту тему ведут переговоры американцы, потому что «это их оружие и, безусловно, от них многое зависит».

«Я уверен, что мы очень скоро будем иметь хорошие новости», — подчеркнул Ермак.

Также Ермак высказался относительно принятого Сенатом США решения о военной и финансовой помощи Украине. Он отметил, что будет разрабатываться механизм списания займа, на условиях которого предоставляется часть этой помощи.

«В законопроекте заложен механизм, что в течение 60 дней наши президенты должны согласовать порядок возврата этих средств. Действительно, существует механизм по которому президент США может принять решение о постепенном списании этой суммы. Безусловно, мы сразу после подписания этого закона, команда Украины, по поручению президента Украины, будет работать с командой Белого дома по конкретизации, как будет работать этот механизм. Все понимают, в каком сложном состоянии находится Украина, и я думаю, что мы найдем с партнерами решение, которое бы устраивало Украину», — сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента надеется, что законопроект об американской помощи Украине будет подписан президентом США Джо Байденом уже сегодня. При этом Ермак отказался комментировать конкретные сроки, когда могут быть первые поступления этого оружия в Украину: потому что «идет война» и надо помнить о безопасности.

«Это будет происходить в очень сжатые сроки. Все понимают, что нам это нужно было на вчера», — сказал Ермак.

По его словам, принятие пакета помощи показало двухпартийную поддержку Украины в США. Ермак ожидает, что в этом пакете будет все необходимое, в том числе дальнобойные ракеты ATACMS.

Напомним, Германия нашла еще шесть систем Patriot для Украины.

Тэги: Андрей Ермак, война в Украине, ЗРК Patriot

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