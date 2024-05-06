Выявлено неочевидное, но страшное последствие малярии

Стало известно о новой опасности малярии. Как оказалось, эта зараза может способствовать повреждению ДНК иммунных клеток.

Медики говорят, что подобный эффект может привести к развитию хронических заболеваний и ускорению старения.

Поясняется, что теломеры представляют собой области повторяющихся последовательностей ДНК.

Сообщается, что они защищают концы хромосом от повреждения при делении. Теломеры укорачиваются при каждом делении любых клеток организма.

Данный процесс естественным образом происходит при старении.

Подчеркивается, что чересчур короткие теломеры повышают риск повреждения ДНК и связанных с этим заболеваний.

Было сказано о том, что у людей африканского происхождения теломеры в иммунных клетках лейкоцитах обычно длиннее, чем у неафриканцев.

Специалисты проанализировали ДНК клеток крови 1 818 взрослых из Танзании, Ботсваны, Эфиопии и Камеруна, этнически разнообразных регионов Африки.

Выяснилось, что теломеры в лейкоцитах короче у людей, живущих в районах, где распространена малярия.

Информируется, что самые короткие были у людей из Камеруна, а самые длинные у жителей Ботсваны.

Есть версия, что причиной укорочения теломер может быть разрушение эритроцитов (красных кровяных телец) при малярии.

Так, после этого телу нужно восстановить их запасы. Для этого приходится делиться стволовым клеткам крови, что приводит к укорочению их теломер.

Резюмируется, что эксперты обнаружили связь между укорочением теломер и проживанием в регионе, где распространена малярия.

Ранее в одной из стран Африки объявили эпидемию страшной заразы.