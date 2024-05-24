Терапевт объяснила, как ходить с пользой для здоровья

Популярный британский терапевт и главный врач Национальной службы здравоохранения Лондона Хана Патель поведала о том, как ходить с пользой для здоровья. Она раскрыла интересный нюанс.

Так, по словам эксперта, для того, чтобы ходьба приносила пользу, нужно увеличивать скорость движения, а не считать шаги и пройденное расстояние.

По ее словам, медики нередко советуют больше двигаться, в том числе ходить, но, при этом, вовсе не требуется проходить по десять тысяч шагов в день.

Поясняется, что куда более эффективным методом укрепить здоровье является быстрая ходьба.

Она сказала: «Всего десять минут интенсивной ходьбы снижают риск развития смертельных заболеваний на 15%».

В свою очередь, физиолог Линдси Боттомс сообщила, что даже четыре тысячи шагов полезны для здоровья, но это не значит, что с каждым новым шагом польза будет увеличиваться.

Кроме этого, эксперт в области физической активности и малоподвижного образа жизни Том Йейтс рассказал о том, что после восьми тысяч шагов оздоровительный эффект ходьбы останавливается, а для того, чтобы он начал снова расти, необходимо заниматься более интенсивными видами спорта, например бегать или плавать.

Ранее ученые рассказали о правиле пяти тысяч шагов.