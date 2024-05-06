Термиты атакуют: бельгийцы предупредили о глобальной опасности

Эксперты из Свободного университета Брюсселя в Бельгии бьют тревогу. Они говорят, что миру угрожают термиты.

Так, ученые сообщили о возможности глобального нашествия инвазивных (чужеродных) термитов, способных поселиться в крупных городах по всему миру.

Сообщается о том, что по мере повышения температуры и изменения климата насекомые-вредители получат шанс обосноваться в мегаполисах умеренного пояса, таких как Париж, Брюссель, Нью-Йорк, Лондон или Токио.

Указывается также, что термиты способны добираться до удаленных точек мира благодаря международной торговле, прячась в деревянной мебели и других товарах.

Информируется, что одиночная колония термитов, укрывшаяся внутри небольшого куска дерева, может тайно переехать из Вест-Индии в вашу квартиру в Каннах.

Увы, термиты способна скрываться в мебели на борту яхты, пришвартованной у пристани Каннского кинофестиваля», — говорят исследователи.

Общий ущерб сегодня, наносимый этими насекомыми, оценивается в 40 миллиардов долларов в год.

Ранее в одной из стран Африки объявили эпидемию страшной заразы.