В футболе появятся розовые карточки

КОНМЕБОЛ утвердила введение розовой карточки на Кубке Америки 2024 года. Об этом сообщает AS.

Розовую карточку будут использовать в случаях подозрения на травму головы или сотрясение мозга у футболиста. Это даст команде право на дополнительную шестую замену.

Во избежание симуляций врачи команды, чей игрок получил розовую карточку, должны в течение 24 часов подать в КОНМЕБОЛ официальное медицинское заключение.

Кубок Америки-2024 станет первым турниром, где применят это новшество. В дальнейшем розовая карточка будет использоваться на всех турнирах под эгидой КОНМЕБОЛ.

Отметим, что Кубок Америки-2024 состоится в США с 20 июня по 14 июля.

Напомним, футбольные чиновники заблокировали введение синей карточки.