Популярный диетолог поведала, какие ягоды помогут похудеть

Популярный диетолог из США Лиза Ричардс дала совет, как похудеть и снизить жировые отложения на животе. Ее слова цитирует издание She Finds.
Эксперт поведала о том, что клубника, черника и виноград богаты клетчаткой, которая может привести к потере веса.
Поясняется, что помимо клетчатки клубника насыщена антиоксидантами и витамином С, что полезно для укрепления иммунитета.
Кроме этого, по ее словам, Черника содержит фитонутриенты и флавоноиды, которые обеспечивают защиту организма на клеточном уровне, а также снижают вред от свободных радикалов.
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