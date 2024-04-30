Популярный диетолог поведала, какие ягоды помогут похудеть

Популярный диетолог из США Лиза Ричардс дала совет, как похудеть и снизить жировые отложения на животе. Ее слова цитирует издание She Finds.

Эксперт поведала о том, что клубника, черника и виноград богаты клетчаткой, которая может привести к потере веса.

Поясняется, что помимо клетчатки клубника насыщена антиоксидантами и витамином С, что полезно для укрепления иммунитета.

Кроме этого, по ее словам, Черника содержит фитонутриенты и флавоноиды, которые обеспечивают защиту организма на клеточном уровне, а также снижают вред от свободных радикалов.

Ранее 110-летний американец раскрыл секрет своего здоровья.