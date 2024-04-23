На Киевщине произошел перелив воды через дамбу

В Бориспольском районе Киевской области произошел перелив воды через дамбу в районе третьего, четвертого и пятого шлюзов. Об этом сообщила полиция Киевской области во вторник, 23 апреля.

«В пределах Золочевской общины есть факты перелива воды на дамбе в районе третьего, четвертого и пятого шлюзов», — говорится в сообщении.

Правоохранители регулируют движение и предупреждают водителей по соблюдению скоростного режима на указанных участках дороги.

В свою очередь глава Золочевской общины Александр Лазаренко уточнил в Facebook, что есть переливание воды на дамбе около третьего и четвертого шлюзов.

«По информации руководителей РВА, уровень воды в Днепре в течение дня должен снизиться. Вопрос о целесообразности открытия шлюзов решается», — написал он.

Напомним, в России начало заливать водой очередной город.