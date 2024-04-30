Столтенберг озвучил основную проблему, препятствующую вступлению Украины в НАТО

Все союзники НАТО заявили, что Украина станет членом Альянса. Для этого необходимы соответствующие действия и согласования всех стран-членов. Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Все союзники заявили, что Украина будет членом НАТО. И нам нужно двигаться к этой цели. Работать многое для того, чтобы вы были полностью взаимосовместимы, отвечали всем натовским стандартам. Чтобы когда придет политическое решение вы могли это сделать», — сказал Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, проблема заключается в том, что когда есть приглашение государства стать членом договора, необходимо не просто большинство из 32 союзников, а чтобы все союзники согласились на данное решение.

«И сейчас мы не достигли такого согласия. В этом заключается реальность», — пояснил он.

Напомним, Зеленский получил приглашение на саммит НАТО.