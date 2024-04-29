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Новости > Скончался экс-тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Скончался экс-тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Абелардо
29.04.24 10:06
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Скончался экс-тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

29 апреля умер украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Украины 75-летний Михаил Фоменко.

В течение карьеры футболиста Фоменко играл за «Зарю» и «Динамо». За киевлян выступал с 1972 по 1978 год. В составе «бело-синих» трижды становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА

За свою тренерскую карьеру украинский специалист возглавлял «Динамо», «Металлист», «Верес» и другие клубы.

Фоменко также возглавлял сборную Украины с 2012 по 2016 год. Он вывел «сине-желтых» на Евро-2016. После участия в турнире завершил карьеру.

Напомним, Фоменко объяснил, почему его команда не вышла из группы.

Тэги: футбол, спорт, Михаил Фоменко, сборная Украины по футболу

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