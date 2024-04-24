Наличность украинцев пересчитали

НБУ пересчитал наличность украинцев. Появились официальные данные.

Финансовый регулятор говорит о том, что на 1 апреля в наличном обороте нашей страны 780,3 миллиарда гривен.

Уточняется, что это на 16 миллиардов гривен или на 2,1% больше, чем на начало этого года.

Указывается, что в наличном обороте находится 2,7 миллиарда банкнот на общую сумму 773,2 миллиарда гривен, а также 14,6 миллиарда монет на сумму 7 миллиардов гривен.

Кроме этого сообщается, что на одного жителя Украины приходилось 66 банкнот и 179 платежных разменных и оборотных монет.

Примечательно, что больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, а монет – номиналом 10 копеек (28,3% и 28,1% от общего количества обращения соответственно).

В то же время, меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет – номиналом 10 гривен (4,6% и 1,5% от общего количества обращения соответственно).

Резюмируется, что наибольший темп прироста за I квартал приходился на банкноты номиналом 1 000 гривен и монеты номиналом 10 гривен – их количество в обращении выросло на 10% по сравнению с началом этого года.

Ранее финансисты спрогнозировали курс доллара в Украине до 2029-го года – грядет обвал.