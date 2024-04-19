Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание

В марте бойцы «Русского Добровольческого Корпуса» в третий раз пересекли российско-украинскую границу и вошли в Белгородскую область. В этот раз у них было больше техники и они атаковали сразу по нескольким направлениям.

Бойцы РДК с позывными «Лаки», «Могила» и «Кардинал» появились в новом видео на YouTube-канале «Український Свідок». Они рассказали, как проходят рейды и зачем их вообще проводят.

Так, идеолог РДК, боец с позывным «кардиналом», рассказал о том, что он готовит личный состав, «летает» на дронах. А военный с позывным «Могила» отметил, что они решили повторить рейд, но сделать его более мощным.

При этом мужчина объяснил, зачем они вообще устраивают такие рейды. Он назвал главную цель.

«Но в этот раз мы действовали более масштабно, атаковали с нескольких сторон, используя собственную бронетехнику и большее количество штурмовиков. Целью наших рейдов, как тогда, так и сейчас, остается открытие второго фронта: чтобы Путин начал перебрасывать войска из тех направлений, где нам тяжело», — отметил «Могила».

«Уже сейчас за Белгородом стоит 30 единиц тяжелой техники и около 4000 единиц личного состава. Насколько я знаю, их пригнали из Луганской области», — добавил он.

По словам добровольцев, россияне били по ним КАБами и «артой». При этом оккупантам было безразлично то, что они уничтожают свои же населенные пункты.

Также бойцы дали любопытное обещание. По словам «Могилы», несмотря на главную цель РДК (открытие постоянного фронта в глубине РФ), страну-агрессора ждет «сюрприз».

«Мы накопим силы и устроим им такое, что Путин будет вынужден открывать второй фронт: в Калининграде, Курской области, Приднестровье», — отметил боец.

Напомним, в РДК заявили о завершении горячей фазы операции на территории России.