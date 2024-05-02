В ГУР обновили данные о запасах крылатых ракет в РФ

По состоянию на конец апреля страна-агрессор Россия располагает, ориентировочно, 750 крылатыми ракетами и выпускает более 60 единиц такого оружия в месяц. Об этом сообщает АрміяInform со ссылкой на ответ Главного управления разведки (ГУР).

Согласно данным разведки, на вооружении врага находится:

— около 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 Циркон. Их темпы производства — до 10 единиц в месяц;

— около 400 единиц крылатых ракет 3M55/3М55М Оникс/Оникс-М. Темпы производства также до 10 единиц в месяц;

— около 270 единиц Калибров. Темпы производства — от 30 до 40 единиц в месяц;

— около 45 единиц управляемых авиационных ракет Х-69. Темпы производства — от 1 до 3 в месяц.

Напомним, во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов.