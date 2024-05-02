Зеленский озвучил масштабы ракетных ударов РФ за апрель

В апреле страна-агрессор Россия применила против Украины сотни ракет разного типа и ударных дронов, а также тысячи управляемых авиабомб (УАБ). Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

По данным главы государства, в апреле враг применил:

— более 300 ракет разных типов;

— почти 300 «шахедов»;

— более 3,2 тысячи УАБов.

Он напомнил, что Сумская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области, а также Николаев и Херсон каждую ночь страдают от подлого террора россиян. Тысячи жизней удалось спасти благодаря помощи союзников, поддержавших воздушный щит Украины, а также усиливших санкционное давление против военной машины РФ.

«Но много жизней, к сожалению, отобраны этими ударами. И только силой можно остановить этот террор. Силой нашего народа, силой единства мира, силой давления на Россию, силой систем ПВО, предоставляемых Украине, силой наших воинов, удерживающих линию фронта», — отметил президент.

Напомним, в ГУР обновили данные о запасах крылатых ракет в РФ.