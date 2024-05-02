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Новости > Россия должна принять участие в Глобальном саммите мира, — МИД Швейцарии

Россия должна принять участие в Глобальном саммите мира, — МИД Швейцарии

Агата Кловская
02.05.24 14:20
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Россия должна принять участие в Глобальном саммите мира, — МИД Швейцарии

Российскую Федерацию не приглашали на предстоящий Глобальный саммит мира. Впрочем, она должна принять участие в следующих заседаниях. Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД) Швейцарии.

Как отмечает МИД, на Глобальный саммит мира было приглашено более 160 делегаций со всего мира. Заседание будет основываться на дискуссиях вокруг украинской «формулы мира» и других мирных предложениях. Цель саммита — вдохновить будущий мирный процесс. Для достижения последнего заседание намерено:

— обеспечить платформу для диалога о путях достижения крепкого мира в Украине;

— способствовать общему пониманию возможной структуры для достижения этой цели;

— совместно определить дорожную карту относительно того, как вовлечь обе стороны в будущий мирный процесс.

«Россия на данном этапе не приглашена. Швейцария всегда проявляла открытость по приглашению России на этот саммит. Однако Россия неоднократно и также публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите. Саммит в Швейцарии призван начать мирный процесс. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс», — отметили в ведомстве.

Напомним, Кулеба объяснил, почему РФ не будет на Саммите мира.

Тэги: Россия, Швейцария, Саммит мира

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