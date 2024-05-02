Во время Пасхальных праздников на Запорожье усилят меры безопасности

В Запорожской области усилят меры безопасности во время Пасхальных праздников и поминальных дней. Соответствующие действия планируется начать 3 мая.

Об этом заявил глава запорожской ОВА Иван Федоров на брифинге, сообщает пресс-служба областной военной администрации.

«Мы готовимся к Пасхальным праздникам. Мы понимаем, что враг будет пытаться помешать нашим жителям провести праздничные дни. Именно поэтому с завтрашнего дня на территории Запорожья и области будут ужесточены фильтрационные мероприятия», — отметил Федоров.

По его словам, на улицах будут усиленно работать представители правоохранительных служб.

Целью мер является обеспечение правопорядка, безопасности граждан в ближайшие недели и предупреждение возможных провокаций со стороны врага.

Напомним, в Киеве на Пасху усилят меры безопасности.