110-летний американец раскрыл секрет своего здоровья

Американец Винсент Дрансфилд, который 28 марта отпраздновал свое 110-летие, рассказал секрет своего здоровья. Его слова цитирует издание WNBC.

Информируется, что мужчина с 1945-го года проживает в собственном доме в Литл-Фолс (штат Нью-Джерси).

Сообщается, что он не только полностью обслуживает себя сам, но и до сих пор водит автомобиль.

Более шестидесяти лет он проработал автомехаником, на пенсию ушел по просьбе жены.

Пенсионер поведал, что всегда был весьма активным в плане социальной жизни: 80 лет мужчина служил добровольцем в местной пожарной охране, какое-то время возглавляя часть.

Что касается секрета долголетия, то один из факторов, по его словам, это качественное питание в молодости.

Американец вспомнил, что в юности он работал на молочной ферме, где хорошо питался местными продуктами.

Он рассказал: «Я пил молоко и хорошо ел. Думаю, что это стало хорошим стартом для поддержания моего здоровья, для крепости моих костей».

При этом еще одной причиной своей активной старости мужчина назвал человеколюбие и позитивное отношение к жизни.

Винсент Дрансфилд резюмировал: «Я всегда стараюсь не падать духом, даже когда что-то идет не так».

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