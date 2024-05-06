В Вашингтоне водитель въехал в ограждение Белого дома и умер

У ворот по внешнему периметру Белого дома произошло смертельное ДТП. Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью Секретной службы США Энтони Гульельми.

По словам Гульельми, движение возле Белого дома перекрыли из-за работы американских спецслужб.

«Расследуют аварию со смертельным исходом, которая произошла у ворот внешнего периметра Белого дома. Угрозы или последствий для общественной безопасности нет, и наше предварительное заявление приведено ниже», — сказал он.

Около 22:30 в субботу по местному времени водитель авто на высокой скорости въехал во внешнее ограждение Белого дома.

«Были применены протоколы безопасности, пока служащие забрали автомобиль и пытались оказать помощь водителю, объявленному погибшим», — добавили в Секретной службе.

Отмечается, что водитель скончался от полученных травм.

Напомним, в Вашингтоне авто врезалось в ворота Белого дома.