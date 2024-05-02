Уже завтра в Украине начнет холодать

В Украине ожидается похолодание. Оно придет уже в пятницу, 3 мая.

Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.

Эксперт небесной канцелярии сообщила, что в восточных, северных и части центральных областей дневная температура воздуха составит плюс 16-19 градусов.

В то же время, по ее словам, на юге и западе страны еще удержится настоящее майское тепло, где будет плюс 20-25 градусов.

Сказано, что ветер будет восточный и северо-восточный, умеренный.

А вот дожди завтра маловероятны.

Резюмируется, что в Киеве будет сухо, а температура воздуха снизится днем до плюс 19 градусов.

Ранее мы писали, что на выходные Украину накроют заморозки.