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Новости > Макрон снова высказался о возможной отправке войск в Украину

Макрон снова высказался о возможной отправке войск в Украину

Александр Панько
02.05.24 15:52
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Макрон снова высказался о возможной отправке войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает отправку войск в Украину, поскольку его главная стратегическая цель — Россия не может победить. Об этом сообщает The Economist.

«Как я уже сказал, я ничего не исключаю (в том числе, ввод войск в Украину), потому что мы столкнулись с человеком, который ничего не исключает. Мы, несомненно, были слишком нерешительны, определяя границы наших действий для того, у кого их больше нет и кто является агрессором», — заявил он.

Макрон подчеркнул, что способность Европы — быть авторитетными, продолжать помогать, дать Украине средства для сопротивления.

«Но наш авторитет также зависит от способности сдерживать, не давая полной ясности в том, что мы будем или не будем делать. В противном случае мы сами себя ослабляем, а это те рамки, в которых мы действовали до сих пор», — заявил он.

Президент Франции рассказал, что в последующие недели многие страны заявили, что им понятен подход Парижа.

«У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине. Если Россия победит в Украине, в Европе не будет безопасности. Кто может притворяться, что Россия остановится на этом? Какая безопасность будет у других соседних стран — Молдовы, Румынии, Польши, Литвы и других? И что за доверие к европейцам, которые потратили бы миллиарды, сказали бы, что на карту поставлено выживание континента, и не дали бы себе средств, чтобы остановить Россию? Так что да, мы не должны ничего исключать, потому что наша цель состоит в том, чтобы Россия никогда не смогла победить в Украине», — подчеркнул он.

Напомним, Макрон объяснил свои слова о войсках НАТО в Украине.

Тэги: войска, Эммануэль Макрон, война в Украине

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