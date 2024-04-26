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Новости > Ученые раскрыли еще одну космическую тайну

Ученые раскрыли еще одну космическую тайну

Александр Панько
26.04.24 13:40
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Ученые раскрыли еще одну космическую тайну

Эксперты из университета Алабамы в Хантсвилле (США) заявили, что раскрыли еще одну космическую тайну. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что американцы сумели разгадать природу загадочного поведения гамма-всплесков, то есть интенсивных космических вспышек гамма-излучения, которые за несколько секунд вырабатывают столько же энергии, сколько Солнце за всю жизнь.

Ученые во время своей работы обнаружили механизмы, который лежит в их основе.

Указывается, что астрономы потратили на тайну полсотни лет.

Информируется, что теоретические модели ученых не могут давать последовательное объяснение характеристик гамма-всплесков и их поведения на кривой блеска – графике зависимости интенсивности света от времени.

Объясняется это тем, что не существует двух одинаковых кривых блеска гамма-всплесков, а продолжительность может варьировать от миллисекунд до десятков минут.

Специалисты говорят, что основными единицами измерения гамма-всплеска являются импульсы, во время которых происходит изменение яркости.

Американцы также обнаружили странную симметричность по типу слов-палиндромов.

По итогам последнего они поведали, что симметричность импульсов объясняется боковым движением релятивистских струй, выбрасываемых в противоположные стороны. Это происходит, когда ядро умирающей звезды коллапсирует, образуя черную дыру.

Поясняется, что, когда струя пересекает луч зрения, можно наблюдать свет с одной стороны струи, потом от центра и, наконец, с другой стороны струи. Сама струя обладает свойствами жидкости, а не твердого тела, поэтому они имеют изогнутую форму, как будто струя воды течет из шланга.

Ранее мы писали, что американцы превращают Луну в кладбище.

Тэги: ученые, мир, космос, наука

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