Стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху

Синоптик Наталья Диденко поведала, какой будет погода в Украине на Пасху. Дала прогноз на воскресенье, 5 мая.

Эксперт небесной канцелярии поведала: «По предварительным прогнозам, на Пасху в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха плюс 19-25 градусов».

В то же время, как отмечается, в ночь на праздник будет сухо, а днем есть вероятность кратковременного дождя в западных, северных и центральных областях.

При этом на востоке и юге будет сухо.

Резюмируется: «Однако это прогноз – предварительный, потребует уточнения».

Ранее синоптики предупредили украинцев, что погода в выходные будет весьма неоднозначной.