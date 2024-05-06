Си Цзиньпин прибыл в Париж: на повестке дня будет и Украина

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Париж в воскресенье, 5 мая. Это часть его первого европейского турне с 2019 года. Об этом сообщает BFM TV.

Во время своего двухдневного пребывания Си Цзиньпинь встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить как торговые, так и геополитические вопросы.

Планируется также обсуждение вопроса о войне Украине. В частности — поиск путей решения войны.

Си Цзиньпин прибыл около в аэропорту Орли, где его встретил премьер-министр Габриэль Атталь.

Напомним, 5-10 Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию.