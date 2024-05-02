НАТО может собрать для Украины 100 миллиардов евро

Страны-члены НАТО получили на днях от генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга предложение о сборе нового фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет. Об этом поведал в социальных сетях министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил: «Соответствующее предложение во вторник поступило на первое чтение к странам-членам. Мы во вторник получили предложение о том, как генеральный секретарь НАТО хочет собрать со стран-членов эти 100 миллиардов долларов».

Указывается, что планируется распределить новый фонд на пять лет.

Ранее в НАТО оценили вероятность российского вторжения.