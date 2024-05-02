Зеленский сделал заявление по поводу Саммита мира

Будущий Саммит мира пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, рядом с городом Люцерн. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

По его словам, к участию были приглашены главы государств и правительств со всех континентов.

«Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам», — написал глава государства.

По словам Зеленского, каждая миролюбивая страна будет заинтересована в том, чтобы принять участие в саммите, поскольку это важно не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире.

«Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападения и насилия. Следовательно, наша общая глобальная обязанность — защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом речь пойдет на первом Саммите мира в Швейцарии», — добавил президент.

Напомним, Кулеба объяснил, почему РФ не будет на Саммите мира.