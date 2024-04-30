На Киевщине врач требовала взятку за оформление инвалидности ребенку

Правоохранители разоблачили врача-психиатра из Киевской области, требовавшую неправомерную выгоду от родителей ребенка за оформление инвалидности. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

«Обличена и сообщена о подозрении детский врач-психиатр одной из больниц Киевской области. Ей инкриминированы вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая потребовала от жителя Киевщины 20 тысяч гривен. В такую сумму она оценила свои услуги по подготовке медицинских документов, необходимых для оформления инвалидности несовершеннолетнему ребенку, который имел законные основания для его оформления.

Врач был задержан при передаче ей всей суммы неправомерной выгоды. Суд применил к подозреваемой меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Прокуратура планирует обжаловать его в апелляционном порядке.

Напомним, на Львовщине за «волосатую» руку схватили врача, который требовал мзду с инвалида.