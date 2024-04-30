Россияне глушат связь и GPS-навигацию на территории Крыма

Российские оккупанты намеренно глушат связь и навигацию на территории Крыма. Проблемы наблюдаются в ряде населенных пунктов. Об этом сообщает Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

Местные жители рассказывают о том, что критические проблемы с мобильной связью и GPS-навигацией появились в Симферополе, Севастополе и других населенных пунктах полуострова.

«Они рассказали, что в Симферополе навигация вообще не работает, а в Севастополе сигнал регулярно глушится круглосуточно», — уточнили в Представительстве президента.

Напомним, в Крыму ночью гремели многочисленные взрывы.