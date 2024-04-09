Сенатор США сказала, когда Конгресс одобрит помощь Украине

В Палате представителей проголосуют за пакет помощи для Украины в течение нескольких следующих недель. Об этом во время визита в Киев заявила сенатор США от Республиканской партии Джонни Эрнст, информирует Радио Свобода.

По ее словам, в документ будут внесены несколько правок.

«Как только Палата примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я надеюсь, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и сенаторы будут усердно работать, чтобы обеспечить его прохождение», — пообещала Эрнст.

На вопрос о поправках к законопроекту, которые предложил спикер Майк Джонсон, она заявила, что «такое предложение может сработать».

Эрнст напомнила, что в феврале 2024 года была среди сенаторов, поддержавших пакет помощи Украине.

«Я горжусь тем, что поддерживаю Украину, и считаю, что этот дополнительный пакет помощи чрезвычайно важен», — подчеркнула сенатор.

Напомним, Белый дом обвинил Конгресс в потере позиций Украиной на линии фронта.