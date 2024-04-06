Хуан Висенте Перес Мора: в 114 лет лет умер самый старый в мире мужчина

Самый старый в мире мужчина умер в возрасте 114 лет. Об этом пишет DW.

Житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора был официально признан самым старым из ныне живущих мужчин 4 февраля 2022 года.

Перес родился в городе Эль-Кобре 27 мая 1909.

Хуан Висенте Перес Мора отец 11 детей, и на момент попадания в Книгу у него был 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.