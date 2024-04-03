Создан чудо-препарат для восстановления слуха

Эксперты из исследовательской и медицинской организации AudioCure Pharma в Германии создали чудо-препарат AC102. Их разработка практически полностью восстанавливает слух, потерянный вследствие сильного шумового воздействия.

Поясняется, что потеря слуха, вызванная шумом, может произойти одномоментно (например, в результате внезапного воздействия сильной звуковой волны) или развиваться постепенно и необратимо.

Немцы говорят о том, что резкую потерю слуха часто лечат противовоспалительными кортикостероидными препаратами с недоказанным терапевтическим эффектом.

В итоге исследователи создали и протестировали новое лекарство AC102.

Сообщается, что АC102 представляет собой инъекционный препарат для однократного введения.

Уверяется, что его эффективность была подтверждена в ходе исследования на морских свинках.

Указывается, что терапия поспособствовала практически полному восстановлению слуха (потерянного вследствие сильного шумового воздействия) у подопытных животных.

Стало известно, что AC102 воздействует на две основные причины внезапной потери слуха – предотвращает дисфункцию наружных волосковых сенсорных клеток (рецепторов слуховой системы) и защищает связи между нейронами и слуховым нервом.

Ранее ученые из Австралии создали чудо-спрей.