НАТО предлагает фонд для поддержки Украины в $100 млрд, — СМИ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать пятилетний фонд для Украины в размере 100 миллиардов долларов, чтобы привлечь Североатлантический союз к предоставлению оружия Киеву. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, члены НАТО все еще обсуждают предложение Столтенберга и механизмы распределения вкладов, в частности, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме.

Источники предполагают, что предложение, скорее всего, изменится до того, как союзники придут к согласию.

Как часть пакета, НАТО также может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн, — ред.), которая координирует поставки Киеву оружия, считают источники.

С верховным главнокомандующим НАТО генералом Крисом Каволи во главе такой шаг может оградить эту структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов в США.

Издание отмечает, что если союзники поддержат предложение Столтенберга, это будет означать изменение парадигмы Альянса, ранее дистанцировавшегося от действий, которые могли быть восприняты как втягивание в более широкую войну с Россией, на более активную помощь Украине.

Напомним, США планируют обсудить разработку «дорожной карты» вступления Украины в НАТО на саммите Альянса, который запланирован на 9-11 июля в Вашингтоне.