Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 444 370 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 3 апреля.

Сообщается, что погибли уже 444 370 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 009 танков, 13 368 боевых бронированных машин, 11 142 артиллерийские системы, 1 025 РСЗО, 745 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 796 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 059 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 14 813 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 838 единиц специальной техники.

Ранее Кличко рассказал, может ли Киев снова стать мишенью для российских войск.