Франция ожидает, что Китай направит России очень четкие сигналы из-за войны в Украине, — МИД

Франция ожидает от Китая «очень четких сигналов России» в связи с войной на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, сообщает Le Dauphine.

«Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы. Китай, очевидно, играет ключевую роль в обеспечении независимости Украины и уважения международного права, включая ее суверенитет», — заявил он.

Западное сообщество регулярно призывает Китай играть более активную роль в этом конфликте, используя свое влияние на Россию.

«Эта война касается всего международного сообщества», — заявил Сежурне.

Он также отметил, что Запад убежден, что прочного мира не будет, если он не будет согласован с украинцами.

«Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом. Поэтому для нас это очень важный вопрос, и именно поэтому Франция намерена поддерживать тесный диалог с Китаем», — заявил министр.

Напомним, Си Цзиньпин собирается во Францию убеждать Европу об участии РФ в мирных переговорах.