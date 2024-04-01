Папа Римский обратился к Украине и России

Папа Римский Франциск призвал Украину и Россию провести обмен пленными в формате «всех на всех». Об этом он сказал в воскресенье, 31 марта, после пасхальной мессы на площади Святого Петра в Ватикане, обращаясь к верующим с традиционным пасхальным посланием и благословением Urbi et Orbi (Городу и миру).

«Пусть Воскресший Христос откроет дорогу миру для страждущего населения этих регионов (Украины, Израиля, Сектора Газа). Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелания об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!», — заявил Франциск.

Он отметил, что «война — это всегда абсурд и поражение».

«Не позволяем ветрам войны еще сильнее веять над Европой и Средиземноморьем. Не будем поддаваться логике оружия и перевооружения. Мир никогда не строится оружием, а протягивая друг другу руки и открывая сердца», — добавил Папа Римский.

Напомним, Папа Римский настаивает на мирных переговорах.