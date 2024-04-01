Число жертв в Буче до сих пор не окончательно, — полиция

Нацполиция до сих пор не установила полное количество жертв российской армии во время оккупации Бучи Киевской области. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Андрей Небытов в эфире телемарафона.

Всего после деоккупации в Буче были обнаружены тела 422 убитых мирных жителей, а в Бучанском районе — 1190 тел. Нацполиция продолжает расследовать военные преступления российских оккупантов.

По словам Небытова, именно полицией было начато более 116 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений российских захватчиков в Украине. Из этого количества 23 тысячи были совершены именно в Киевской области.

31 марта — вторая годовщина освобождения Бучи от российских захватчиков. Два года назад этот город стал первым масштабным свидетельством жестоких зверств рашистов, шокировавших весь мир.

Напомним, обнародованы имена российских военных, которые могли устроить резню в Буче.