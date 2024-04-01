В КГВА рассказали, сколько ракет оккупанты выпустили по Киеву с начала года

С начала 2024 года российские агрессоры выпустили по Киеву более 180-ти средств поражения. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram в понедельник, 1 апреля.
Так, враг применил:
— 5 единиц 3М22 Циркон;
— 11 единиц Х-47М2 Кинжал;
— 6 единиц Искандер-М;
— 3 единицы Х-69;
— 1 единица Калибр;
— 113 единиц Х-101;
— 48 ударных БпЛА типа Shahed.
В КМВА поблагодарили сил ПВО за защиту неба над столицей Украины и отметили необходимость помощи союзников для усиления мер от воздушных атак врага.
«Никто и никогда в истории не выдерживал такого количества и мощности ракетных ударов. Демократический мир должен помочь закрыть небо над мирными украинскими городами. Больше средств ПВО — больше сохранившихся жизней. И тем ближе мы к Победе!», — заявил глава КМВА Сергей Попко.
Напомним, Буданов прокомментировал ракетный террор России.