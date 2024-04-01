Министр обороны Эстонии говорит, что европейские военные точно не будут сражаться в Украине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине. Его слова цитирует издание Die Presse.

По его словам, европейские солдаты не будут сражаться в нашей стране.

Он сказал, что полторы тысячи украинцев прошли обучение в Эстонии.

Чиновник отметил: «Вопрос в том, можем ли мы сделать то же самое в Украине, чтобы ускорить процесс обучения, потому что каждая поездка через границу занимает время».

Министр добавил: «Но это не значит, что европейские солдаты будут сражаться в окопах в Украине. Этот вариант уже исключен».

Ранее власти Эстонии высказались о проблемах ВСУ.