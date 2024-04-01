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Новости > В США анонсировали «новшество» в вопросе помощи Украине

В США анонсировали «новшество» в вопросе помощи Украине

Агата Кловская
01.04.24 12:35
129
В США анонсировали «новшество» в вопросе помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон подтвердил, что по завершении пасхальных каникул планирует вынести на рассмотрение законопроект о дополнительной помощи Украине, который будет включать «некоторые важные нововведения». Об этом накануне сообщило издание The Hill.

«Послушайте, что мы должны сделать в эпоху разделенного правительства — исторически так сложилось, что мы должны строить консенсус. Если мы хотим продвинуть какую-то партийную меру, мне нужен каждый член парламента, буквально. А некоторые вещи должны быть двухпартийными», — рассказал Джонсон в интервью Воскресный вечер в Америке с Треем Гоуди.

Он отметил сложное положение, в котором оказался, имея исторически узкое большинство в Палате представителей. Однако спикер отметил, что «работал над пакетом мер и планирует представить его на рассмотрение, когда Палата представителей соберется» после каникул.

«Мы говорили со всеми членами, особенно сейчас, во время работы в округе. Когда мы вернемся после этого периода работы, мы будем продвигать продукт (законопроект с помощью Украины), но я думаю, что он будет иметь некоторые важные нововведения», — отметил он.

Джонсон привел в пример возможность предоставления кредита Украине, что успокоит многих республиканцев, а также упомянул закон о REPO (закон о конфискации замороженных активов РФ). Он дает президенту право арестовывать российские суверенные активы, замороженные в США, и передавать их Украине для использования против России.

Джонсон считает возможным также наладить экспорт США природного газа, что позволит сократить доходы России от его продаж за границу.

Напомним, в Конгрессе сказали, когда рассмотрят помощь Киеву.

Тэги: США, Украина, Конгресс США, военная помощь

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