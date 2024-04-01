В Украине пересчитали медведей – их стало больше

Как оказалось, в Украине выросло число медведей. Об этом пишет издание The Times.

Сообщается, что произошло это благодаря запрету на охоту во время военного положения.

Так, по данным министерства экологии нашей страны за прошлый год, популяция медведей в одной из частей Карпат выросла с 90 особей (в 2021-м году) до 104 животных.

Руководитель программы реабилитации медведей в Национальном природном парке Синевир Ярослав Бундзяк рассказал: «Еще несколько лет назад здесь нельзя было увидеть медведя вблизи человеческого жилья. То, что мы видим их здесь, свидетельствует о том, что медведи процветают».

По его словам, медведи в нашей стране еще с 2003-го года включены в Красную книгу.

Было сказано, что в 1991-м году в Украине насчитывалось около шести сотен особей, но уже через девять лет их количество сократилось вдвое.

Увы, основной причиной сокращения популяции животных стала охота на них.

Так, по информации Всемирного фонда природы за 2020-й год, за год охотники незаконно убивают от 40 до 50 медведей.

Резюмируется, что в России сейчас насчитывается более 100 тысяч бурых медведей, а в Европе их около 15 тысяч. Самый большой анклав находится в Карпатах – в Румынии и Словакии, где проживает около восьми тысяч особей.

Ранее на Аляске белый медведь умер от птичьего гриппа.