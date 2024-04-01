Украину накрыла африканская пыль

Украину накрыла пыль из африканской пустыни Сахара. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики говорят о том, чтопыль принесла теплая волна из западного Средиземноморья, из-за которой на территории страны в последние дни наблюдалась аномально теплая погода.

Эксперты небесной канцелярии поведали: «Жители западного региона могли наблюдать это еще вчера, а сегодня он распространится на большинство областей Украины. Небо будет тусклым».

Жителей нашей страны призвали закрывать окна и предупредили о вредности пыли для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

Ранее синоптики рассказали, каким будет апрель.