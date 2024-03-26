Сергей Костенко: прокурор-рейдер и человек Януковича спокойно ушел на пенсию, - СМИ

Главный прокурор Одесской области Сергей Костенко ушел на пенсию. Уволился он по собственному желанию, к сожалению, так и не дав ответы на вопросы, которые ранее задавали СМИ.

К примеру сайт Антикор писал в свое время, что Сергей Костенко связан с Сергеем Киваловым и входил в команду Генпрокурора времен Януковича Пшонки. Костенка связывает тесная дружба с сыном беглого генпрокурора Артемом.

СМИ напоминают, что взлет Сергея Костенко начался еще в 2008 году, когда он якобы участвовал в рейдерском захвате гостиницы «Юность». Как утверждали тогда в СМИ, за этим захватом стоял киевский бизнесмен Мстислав Скоробогатов, которого называли в тесных кругах «Слава Лендкрузер».

Антикор также пишет, что Сергей Костенко обслуживая «семью» Януковича, не забывал и себя: «Именно тогда в его владении появился двухэтажный особняк на улице Красных зорь, в прибрежном районе Одессы. Фото этого скромного домика с бассейном и мрамором опубликовала журналист Вера Запорожец в 2014 году, после бегства высоких покровителей Костенко».

Также СМИ напоминают, что Сергей Костенко «включился в борьбу за контроль над рынком „7 километр“, выступив в привычном для себя амплуа рейдера. Костенко поддержал тогдашних депутатов Одесского областного совета Денис Волошина и Виктора Добрянского, которые через суды пытались отжать у владельцев контроль над рынком. В ход пошли привычные инструменты — обыски, выемки документов и прочий арсенал, доступный работнику прокуратуры такого ранга».