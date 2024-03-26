Иран очень жестко наехал на Израиль

Иран жестко наехал на Израиль из-за ситуации в Секторе Газа. Прозвучало одиозное заявление.

Произошло это во время телефонного разговора министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана с Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем.

Чиновник сказал: «Увы, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал ситуацию в Секторе Газа и даже национальные интересы США заложниками своих личных выгод».

Он добавил: «Продолжение гуманитарного кризиса и поддержание голода жителей Сектора Газа израильским режимом превратили положение дел тут в настоящий кризис века».

Также дипломат отметил: «Пришло время применить карательные меры против израильского режима и сформировать международную следственную группу по вопросу преступлений этого режима, включая совокупность преступлений в больнице «Аш-Шифа» в Секторе Газа».

Ранее мы писали, что в ЕС говорят, что Израиль провоцирует голод в Секторе Газа.