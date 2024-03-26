Ученые узнали кое-что новое о влиянии порно

Эксперты из университета Бригама Янга в США узнали кое-что новое о порно. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что совместный просмотр порно положительно влияет на сексуальную жизнь в паре.
В проведенной американцами работе приняли участие 2 519 человек, которые состояли в серьезных отношениях.
Добровольцы прошли онлайн-опрос, в котором их спрашивали о частоте и характере просмотра порнографии, а также о сексуальной жизни с партнером.
Оказалось, что совместное использование порнографии положительно влияет на сексуальную жизнь в паре.
Ученые поведали, что, в то время как некоторые виды сексуального поведения, связанные с использованием порнографии, были связаны с положительным влиянием на отношения, другие имели отрицательную корреляцию.
Поясняется, что вагинальный и оральный секс коррелировали с повышением сексуального удовлетворения и, в меньшей степени, с повышением стабильности отношений.
В то же время, анальный секс был негативно связан с результатами отношений.
Сообщается, что подобное поведение было связано со снижением стабильности отношений и сексуальной удовлетворенности, что указывает на то, что не все сексуальные исследования, вдохновленные порнографией, полезны для здоровья отношений.
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