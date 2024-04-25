Джо Байден подписал закон о помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение почти 61 млрд долларов помощи Украине. Об этом он сообщил во время видеообращения в среду, 24 апреля.

«Сегодня хороший день для мира в мире. Я только подписал закон, касающийся помощи. Это то, что сделает Америку и мир более безопасными. Это поможет нашим партнерам защищать свою суверенную территорию», — заявил Джо Байден.

Американский лидер заверил, что очередной пакет военной помощи Украине будет отправлен «в течение следующих нескольких часов».

Байден уточнил, что помощь США для Украины будет включать в себя оборудование для ПВО, артиллерию, ракетные системы и бронетехнику.

Напомним, сенат США проголосовал за помощь Украине.